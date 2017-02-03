王育敏：下週公布副書記長人選

國民黨立法院黨團書記長王育敏今天表示，5名副書記長人選她已經挑定，她會向黨團總召廖國棟做最後的確認，下週會正式對外公布。

國民黨團上會期修改黨團運作規則，將副書記長人選從3名改為5名。立法院新會期將在17日開議。國民黨團書記長王育敏今天接受訪問時透露，副書記長人選已選定，待與廖國棟做最後確認後，下週就會對外公布。

據了解，將擔任國民黨團副書記長的包括國民黨立委蔣萬安、李彥秀、呂玉玲、曾銘宗等。1060203

(中央社)