公布喜訊後 碧昂絲曬「三顆心臟」絕美孕裸照

碧昂絲宣布喜訊後，加碼公布一系列孕婦寫真，全裸入鏡尺度大開，效果絕美。(取材自beyonce.com)

碧昂絲全新孕照題材多元大膽，有部分深入水下，拍出縹緲奇幻之美。(取材自beyonce.com)

美國樂壇「超級女神」碧昂絲(Beyonce)與饒舌天王Jay-Z結婚9年，婚後積極求子，然2010年卻發生流產憾事，又再隔兩年才迎接女兒布魯艾薇(Blue Ivy)，直到昨天她在IG貼出孕婦沙龍照，宣布懷上雙胞胎的喜訊，一口氣升級5口之家，再為人母的喜悅通通寫在臉上，而照片貼出沒多久，按讚數就突破850萬，瞬間打敗小天后賽琳娜，成為IG歷年最高人氣相片。

而可能天后見網友如此捧場同喜，稍晚她也在個人網站「beyonce.com」加碼回饋，曬出更多孕婦寫真，她將這系列照片命名為「我有三顆心臟」，其中也包含她私下跟老公Jay-Z及寶貝女兒相處的溫馨甜蜜照片，紀錄著她為人妻、人母的點滴。

而這系列孕婦寫真，跟IG上那張孕照同樣唯美，但構圖更加多元，身為孕婦的碧昂絲，竟有一組照片是穿著薄紗深入水下拍攝，效果非常奇幻，此外，新一波孕照尺度也大得多，其中一張甚至是全裸照，僅以角度及雙手巧妙遮住三點，然照片感覺不出任何情色，孕媽咪碧昂絲看起來自帶「愛的光芒」，「三顆心臟」同入鏡簡直美呆了！

(中時電子報)