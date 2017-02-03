公布喜訊後 碧昂絲曬「三顆心臟」絕美孕裸照
美國樂壇「超級女神」碧昂絲(Beyonce)與饒舌天王Jay-Z結婚9年，婚後積極求子，然2010年卻發生流產憾事，又再隔兩年才迎接女兒布魯艾薇(Blue Ivy)，直到昨天她在IG貼出孕婦沙龍照，宣布懷上雙胞胎的喜訊，一口氣升級5口之家，再為人母的喜悅通通寫在臉上，而照片貼出沒多久，按讚數就突破850萬，瞬間打敗小天后賽琳娜，成為IG歷年最高人氣相片。
而可能天后見網友如此捧場同喜，稍晚她也在個人網站「beyonce.com」加碼回饋，曬出更多孕婦寫真，她將這系列照片命名為「我有三顆心臟」，其中也包含她私下跟老公Jay-Z及寶貝女兒相處的溫馨甜蜜照片，紀錄著她為人妻、人母的點滴。
而這系列孕婦寫真，跟IG上那張孕照同樣唯美，但構圖更加多元，身為孕婦的碧昂絲，竟有一組照片是穿著薄紗深入水下拍攝，效果非常奇幻，此外，新一波孕照尺度也大得多，其中一張甚至是全裸照，僅以角度及雙手巧妙遮住三點，然照片感覺不出任何情色，孕媽咪碧昂絲看起來自帶「愛的光芒」，「三顆心臟」同入鏡簡直美呆了！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。