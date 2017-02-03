紀錄歡樂悲離 沈昭良創作《台灣綜藝團》

《台灣綜藝團》書封。（鄧博仁翻攝）

《台灣綜藝團》書中內容，表演者與台下觀眾互動演出。（鄧博仁翻攝）

繼《映像.南方澳》、《玉蘭》、《築地魚市場》《STAGE》後，台灣當代攝影家沈昭良又有最新力作《台灣綜藝團》，《台灣綜藝團》歷時約莫10年的創作時間，只要有舞台車的地方，就有可能會看見沈昭良，近10年他開著車繞遍了台灣各個角落，拍攝並追蹤舞台車及表演者的工作與生活情景。

剪影、框景既謹慎又隨性的框取眼前的表演者，這彷彿電影場景般，一幕接著一幕，舞台車上的表演者出現在台灣各個婚喪喜慶的場合，有歡樂，也有悲離。這些畫面就好比是近10年的台灣綜藝團的縮影，看著一頁頁《台灣綜藝團》的黑白影像，腦中飄出大腸包小腸的香氣，這味道不僅竄入鼻子，也滲透觀看者整個腦中…彷彿置身其中。

應接不暇的影像一幕幕在眼前上演，直到書中最後，沈昭良以三張煙火場景結尾，搭上中、英、日三種語言寫著「入夜後吹來徐徐涼風，突然覺得自己有點像是追龍捲風的人，環顧四處奔放的沖天煙火，想著到底要往哪個現場！」為整本書下了一個驚嘆號。這驚嘆號是沈昭良從內心最深處所發出的，那天是媽祖生日，他站在嘉南平原吹著迎面而來的徐徐涼風，思考著自己追隨著是什麼…

(中時)