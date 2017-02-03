酒駕闖紅燈 女騎士送醫不治

我要評比

自小客車車頭損毀。（王揚傑翻攝）

肇事機車已成廢鐵一堆。（王揚傑翻攝）

今（3日）天凌晨近1時，新北市樹林區三俊街、俊興街口發生女騎士酒駕闖紅燈，車禍送醫不治。（王揚傑翻攝）

今（3日）天凌晨近1時，27歲施姓女子騎機車搭載25歲江姓男子，行經新北市樹林區三俊街、俊興街口，高速與51歲唐姓男子駕駛的自小客車衝撞，施女送醫後不治，江男則手部、骨盆骨折。

自小客駕駛向警方表示，當時他是綠燈直行，發現機車高速朝他疾駛時，已閃避不及。警方對自小客車駕駛酒測並無酒精反應，另對施女抽血檢測後酒測值為0.12毫克，肇事責任仍在釐清。

★中時電子報關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！飲酒過量，有礙健康！

(中時)