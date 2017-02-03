追女同事被拒 已婚男恐嚇吃大便、堵人遭判刑
34歲、已婚林姓男子追求女同事遭拒，且不滿對方將該事告知其妻，傳簡訊恐嚇對方：「最好打來跟我喬，別讓我去妳家堵妳」、「妳不回我，就等著吃大便吧」，還到對方住處徘徊堵人。台中地院審結，依恐嚇罪判3月徒刑，易科金9萬元罰金。
判決書指出，林男曾因追求該名女同事被拒，事後其妻卻得知此事，他懷疑是女同事惡意告知其妻，多次欲找女同事出面談判，但對方不理，使他心生不滿。
前年10月間，林男在一週內連續傳簡訊給女同事，稱：「最好出來跟我喬，別讓我去妳家堵妳，到時候妳會很慘」、「我越度爛，到時候我也就多度爛還妳」、「妳不回我，妳就等著吃大便吧」。
相隔數日，林男又至女同事所住的大樓樓梯間徘徊等候，且傳簡訊「去妳家堵妳」，使被害人心生恐懼，因而報警。
台中地院審理後，法官審酌，林男多次傳簡訊，被害人已拒絕，並告知林妻遭騷擾之事，林男理應保持誠意，以理性態度解決，卻惱羞成怒，恐嚇要脅被害人與他協商見面，使被害人心生畏懼。依恐嚇罪判3月徒刑，易科金9萬元罰金。
(中時)
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