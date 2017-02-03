台鐵將對300多人寄曠職通知書 最嚴重者免職
台鐵局人事處代主任卓有章今天上午表示，將對春節連假期間未依規定請假、又未出勤的員工陸續寄出曠職通知單，估計總共有300餘人。按照規定，曠職4天者將記兩大過免職，而整個作業流程估計可在14天左右完成。
卓有章說，員工確認收到曠職通知單後，將有3天的時間可提出申訴，由於每個人的狀況、情節不盡相同，主管單位會斟酌情形處理，如果記一大過以下，就交由所屬的段來裁決。記大過以上者就要送到局裡覆核，並召開人事考評會議；屆時將有勞、資雙方的代表列席，在聽取完整報告後再做出裁定。估計這些流程大約需要14天左右，亦即本月中旬即可完成全部作業。
卓有章強調，台鐵處理類似事件均依相關法規，過去確實有員工因曠職4天而遭到免職；所以並沒有針對性，也並非外傳所謂的要對產業工會幹部進行秋後算賬。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。