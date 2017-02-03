台鐵將對300多人寄曠職通知書 最嚴重者免職

台鐵局人事處代理主任卓有章上午表示，將對春節連假期間未依規定出勤的300多位員工，陸續寄出曠職通知書。（廖德修攝）

台鐵局處理春節連假無故未出勤員工流程表。（圖／台鐵局提供）

台鐵局人事處代主任卓有章今天上午表示，將對春節連假期間未依規定請假、又未出勤的員工陸續寄出曠職通知單，估計總共有300餘人。按照規定，曠職4天者將記兩大過免職，而整個作業流程估計可在14天左右完成。

卓有章說，員工確認收到曠職通知單後，將有3天的時間可提出申訴，由於每個人的狀況、情節不盡相同，主管單位會斟酌情形處理，如果記一大過以下，就交由所屬的段來裁決。記大過以上者就要送到局裡覆核，並召開人事考評會議；屆時將有勞、資雙方的代表列席，在聽取完整報告後再做出裁定。估計這些流程大約需要14天左右，亦即本月中旬即可完成全部作業。

卓有章強調，台鐵處理類似事件均依相關法規，過去確實有員工因曠職4天而遭到免職；所以並沒有針對性，也並非外傳所謂的要對產業工會幹部進行秋後算賬。

(中時)