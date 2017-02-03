鋼鐵人出馬 彰縣議會團拜喜洋洋

彰化縣議會今天舉行新春團拜，議長謝典霖以及副議長許原龍請出「鋼鐵人」跟大家拜年發紅包，象徵鋼鐵意志守護縣民。

彰化縣議會今天舉行新春團拜，出席的貴賓除了有彰化縣議會議長謝典霖、副議長許原龍外，藍綠兩黨的縣議員包括葉麗娟、林世賢、賴岸璋、曹嘉豪等人都到場，縣府多個局處首長也出席，跟議員互道新年快樂。

謝典霖指出，今天請出鋼鐵人是因為每個小男孩心中都有一個英雄，想要維護世界和平，因此在今天的團拜請出鋼鐵人，象徵在新的1年，議會會發揮鋼鐵意志，為民眾把關守好荷包，理性監督，和平問政，監督好彰化縣政府的施政。

而今天縣議會請出的鋼鐵人為縣議會同仁扮演，謝典霖、許原龍2人則是發放紅包給縣府局處首長、縣議會同仁等，有人看到鋼鐵人覺得很新奇，要跟2尊鋼鐵人合照，現場喜氣洋洋，眾人也互助新年快樂，期盼新春有個新的開始，接下來的一年也順順利利，平安喜樂。1060203

(中央社)