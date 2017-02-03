陸學校發45萬紅包 趕學生回家完成親情作業
過年很學生多少都會收到紅包，但學校發的紅包就少見，據《廈門日報》報導，廈門理工學院官網發送第二波紅包，共有2.5萬元人民幣，據指出，這僅是該學院在寒假準備送出10萬元人民幣，折合約台幣45萬元紅包的四分之一。
不過，這紅包有個名字叫「親情紅包」，並非該院學生都能領，必須拿返鄉車票領取，每人最高可報銷500人民幣（折合約台幣2250元），校方表示，這是為學生指派的「親情作業」的一部分。
陸媒指校方注意到，不少學生考上大學後，總迫不及待要走進社會，常在寒暑假以實習、社會體驗等藉口不回家，把親情拋到一邊。
從2012年起，理工學院每年寒暑假都會指派「親情作業」，趕學生回家。其中，寒假的作業就是「回家過年」。
寒假回家前，校方會提醒學生回家和媽媽一起大掃除、做頓年夜飯、陪爸爸下盤棋、給爺爺奶奶拍些合影、組織全家一起踏青出遊等，這是理工學院第三次發放紅包。校方認為，只有具有濃烈親情觀念的人，才能體恤他人，關懷社會，成為有責任感的人。
(旺報)
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