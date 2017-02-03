川普高球官司 遭判賠近600萬美元

川普雖貴為美國總統，仍因一高球官司被法官判決敗訴。(美聯社資料照)

據《法新社》報導，美國總統川普因1場高球場會員退費官司，遭佛州法官判賠近600萬美元。

本身是小白球愛好者、在美國擁有多座高球場的川普，2013年參選美國總統之前，被幾位位於邁阿密北方90英哩處的所屬球場俱樂部會員，一狀告到法院，原因是他們想退出會員，但俱樂部卻拒絕退還會員費。

這場纏訟多年的官司，終於有了結果，佛州法官馬拉不懼川普現已是美國總統，仍判決他的俱樂部加上會員費485萬美元與100萬美元利息，需付給585萬美元(約合1.8億新台幣)。

(中時電子報)