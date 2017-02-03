李玉璽代言手遊人氣夯「近距離接觸」粉絲羞紅臉
李玉璽和簡廷芮主演《我的少女時代》後，演藝事業扶搖直上，廠商相中兩人超高人氣，邀請代言強檔手機遊戲《如果的世界》，並於2017台北國際動漫節舉辦玩家見面會，現場吸引數百位玩家齊聚。
代言人李玉璽和簡廷芮在見面會中，不僅打扮成遊戲主角，還騎乘寶馬重機亮麗出席，兩人受訪時也透露此款手遊特色，除了是走日系漫畫畫風之外，還有全角色日本原版CV配音，更融合社交平台、可愛寵物養成、角色換裝等遊戲要素，此外SNK經典角色和競技系統，也能抒發壓力並帶來創作靈感，因此讓兩人可說是愛不釋手。
為了凸顯主角群在遊戲中的友情羈絆，李玉璽和簡廷芮更與粉絲進行「睜眼說瞎話」及「吸管傳情」等臉紅心跳的近距離互動，甚至搶搭全球正夯的假人熱潮，一同完成一鏡到底的定格拍攝，活動尾聲還加碼進行遊戲搶答，過程可說高潮不斷，也讓粉絲一睹偶像的風采。
(中時電子報)
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