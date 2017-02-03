大專院校飛鏢賽 12校鏢客比準頭

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中華民國競技飛鏢協會主辦「106年大專明星院校飛鏢對抗賽」11日在全台五個地點連線比賽，已經有12隊報名。

競技飛鏢協會表示，預計有12所大專院校參賽，每校最多2隊，資格是在學學生，每隊4人男女不拘。比賽採網路連線，北中南東皆設有比賽地點，可到鄰近學校的地點比賽。

首輪採取分組循環賽，五戰三勝，取8隊晉級。賽制內容包括四人團體賽1場、雙人賽2場、單人賽2場。報名時間至5日晚間10時止，以電子郵件方式報名。

比賽地點在北、中、南、東區連線比賽，包括新北市板樹體育館以及台中、高雄、屏東、台東的飛鏢店。1060203

(中央社)