一例一休衝擊 傳藝中心擬訂休園日

國立傳統藝術中心在開幕日、大年初一入園人數開出紅盤，但一例一休衝擊甚大，經營團隊計畫淡季周三訂休園日。（李忠一攝）

在大年初一創下破3萬人入園紀錄的國立傳統藝術中心，不敵一例一休的衝擊，經營團隊計畫淡季周三訂為「休園日」，由於傳藝過去從未訂定休園日，恐衝擊傳藝經營與遊客權益，對於休園日計畫，傳藝中心強調，必須合乎契約才會核准休園。

傳藝中心是文化部的附屬機構，位於宜蘭五結鄉的園區委由全聯善美的文化藝術基金會經營，傳藝歷經逾3個月休園整修，今年1月21日開幕，開幕首日逾7000名遊客湧入園區，大年初一更創下破3萬人入園的成績。

雖然傳藝開出紅盤，但一例一休衝擊甚大，基金會萌生訂休園日的念頭，傳藝中心證實，基金會有在開幕前的會議中，提及訂定休園日的計畫，但當時基金會只是拋出休園想法，也無正式公文等資料，因此公部門並未核准。

傳藝中心表示，合約規定全聯善美的文化藝術基金會1年至少要營運360天以上，而颱風等天災則屬不可抗力因素，對於休園日，傳藝的立場是要合乎契約的規定，基金會必須提出一例一休影響財務等證據再從合約上攻防，休園日「還沒進入行政程序。」

全聯善美的文化藝術基金會執行長室主任林怡君坦言，會考慮休園日「完全是一例一休的因素。」如果傳藝每天都營運，會有人力調度等問題，雖然合約規定最多只有5天休園日，但基金會接手後國家才頒布一例一休，新的國家政策是合約的除外因素，會再跟傳藝中心討論。

林怡君說，訂定休園日可方便人員的排休假，也能從事園區的設施養護，畢竟傳藝每一天都開園，考量遊客出入安全，是無法從事各種工程，傳藝是否會訂休園日，基金會也會以消費者權益為優先考量，休園日目前仍在討論中，還未定案。

(中時)