針灸療效獲肯定 林昭庚成台首位獲邀WHO演講貴賓

中國醫藥大學講座教授林昭庚（右），獲邀參加世界衛生組織執行委員會議。（馬瑞君翻攝)

針灸醫學蔚為風尚，中國醫藥大學講座教授林昭庚運用現代西醫科學方法研究，實証針灸止痛療效獲肯定；世界衛生組織（WHO）甫於瑞士日內瓦總部召開140屆執行委員會議，邀林昭庚以世界針灸學會聯合會(WFAS)專家學者代表身分參加，並發表「針灸列入緊急救援醫療之應用」演講，為我國退出聯合國後，首位獲邀WHO會議發表主題演講貴賓。

林昭庚現獲聘為聯合國教科文組織 (UNESCO)之專家學者及諮詢顧問，曾於2014年受邀參加在法國巴黎舉辦的UNESCO「保護非物質文化遺產第九次會議」，以針灸止痛專家身分發表「証實醫學在促進人類健康所扮演的角色」主題演講。

世界衛生組織（WHO）第140屆執行委員會議於上月13日起至2月1日在瑞士日內瓦總部召開，共有來自194個成員國的衛生部長、副部長及代表約600 餘人參加。

會中，林昭庚提案建議將針灸納入緊急醫療服務項目，他發表「針灸列入緊急醫療的可行性及重要性」演講，提到：「針灸是世界上最常用的一種醫療方式。它是使用細小金屬針刺入身體的特定位置（穴位）的刺激方式，與其隨後透過手法、電流或其它形式的刺激來調節

身體。針灸是一種安全的治療方式，極少報導有副作用。」

世界衛生組織曾將中國傳統醫學稱稱為「另類醫學」，唯根據臨床研究的結果統計，顯示出傳統醫學療法對疾病確實具有療效，因此世界衛生組織(WHO)便將其改稱為「互助醫學」，認為傳統醫學與西方醫學相互輔助，對疾病之治療可以達到最佳效果。

林昭庚將中醫針灸實證醫學推向世界學術舞台發光發亮，提升台灣在國際間有更高的能見度，讓中醫學界同感振奮，中國醫藥大學師生都與有榮焉，校長李文華說，「台灣醫學界在學術舞台上追求卓越，須要有像這樣的軟實力。」

(中時)