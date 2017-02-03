AlphaGo最終戰 4月對弈柯潔
橫掃圍棋壇的Google人工智能AlphaGo，將於4月與中國大陸圍棋棋士柯潔對弈。這也是自2016年南韓李世石挑戰AlphaGo失敗後，「人機大戰」的第二季比賽，比賽地點位於浙江烏鎮。
星島日報報導，這場比賽雙方以慢棋對弈，將是人機最後一戰。AlphaGo的研發團隊已表示，第二季結束後，不管結果如何，他們將在人工智慧領域終止圍棋的開發。
研發團隊的負責人曾表示，他們在人工智慧領域開發圍棋項目，是希望在全世界範圍喚起大眾對圍棋的關注，他們開發AlphaGo的目的不是為了跟人類下圍棋，而是希望把開發的成果運用在其他領域。
報導說，AlphaGo與柯潔對弈3局後，還將接受人類棋手車輪戰的挑戰，即中日韓各組一隊來挑戰，賽制為類似「廣州世界團體錦標賽」的相談棋形式，即各隊在集體研討之後落子。1060203
(中央社)
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