台鐵展開懲處 產業工會9日走上凱道問總統

台鐵產業工會決定2月9日走上凱道問總統，左三為理事長王傑。（資料照／台鐵局提供）

台鐵局已展開懲處春節連假未出勤員工的動作，產業工會也決定了下一步因應措施，將於2月9日走上凱道抗議，要問蔡英文總統：「不是要勞工自立自強找老闆嗎？為何結果是被清算和懲處！」

產業工會秘書蕭農瑀上午表示，根據《勞基法》，國定假日勞工可依法休假，若需出勤要經過勞工同意，產業工會在1月23日送出了春節拒絕加班出勤的聲明書，但台鐵卻拒收，如今更用曠職的手段來對付春節期間依法休假的員工。

蕭農瑀說，蔡英文總統日前向勞工說「要自立自強，應該自己去找老闆爭取」，因此產業工會將於2月9日到凱道問蔡英文，不是要勞工自立自強找老闆嗎？為何結果是被清算和懲處？

此外，產業工會理事長王傑昨天在臉書表示，據台鐵內部流出的曠職標準，依照天數是無法免職的，但高層卻打算用「造成重大損害」直接兩大過免職，且優先處理幹部。但台鐵局不斷強調春節疏運正常順利，且國定假日根本不需請假，所以不會接受違法懲處。

(中時)