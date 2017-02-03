陸媒：韓國外交已死 倒向美國無法解決困境
美國國防部長首次外訪選擇日韓亞洲盟邦，重申美國對韓防衛承諾，並轉達川普「高度重視美韓同盟」的態度，另宣稱「平壤的挑釁行為」是美國在韓部署「薩德」系統的唯一理由；大陸官媒發表評論表示，完全倒向美國並不能解決韓國的安全困境，馬蒂斯針對薩德的說法「中國不會當真」。文章稱，如果大家都願意在東北亞「玩大的」，中國只能奉陪。
大陸官媒《環球時報》3日以「韓國備受美國重視，不是什麼福吧」發表社評，指韓國人似乎在把美國當成「救星」，朝鮮的核活動看來的確把他們嚇住了；首爾已經徹底倒向美國，並且聽任後者擺布。
社評稱，首爾的獨立外交差不多已死，甚至獨立政治思維能力也嚴重萎縮，因為這樣完全倒向美國並不能解決韓國的安全困境。在半島問題中，韓國本來是有一個獨立角色的，但是它主動放棄了這個角色。該文表示，華盛頓對半島和平的興趣及執著肯定比首爾低，韓國在放棄促美國在制定半島政策時多考慮韓國利益的最後籌碼。
「非常遺憾，中國沒有能力幫助韓國去除它的恐懼。」社評寫道，首爾希望北京真的就當是「薩德」只用來對付朝鮮核威脅，但因為它的確不是這樣，中國人不能跟著韓國人一樣裝糊塗。
該文進一步指出，「薩德」問題涉及中國戰略核威懾的質量，中國確保自己核威懾力不斷提升的決心非常堅定，相關博弈或許剛剛開始；韓國半清楚半糊塗地捲入大國博弈，這個包袱將是長期的，相關代價韓國只能慢慢承受。
文章強調，馬蒂斯說「薩德」不針對朝鮮之外的任何國家，中國不會當真。華盛頓如果變個什麼強硬的調子，北京也不會在意。對於美國加強美韓及美日同盟，中國也已適應。如果大家都願意在東北亞「玩大的」，中國只能奉陪。但請注意，中國「耗」的能力一定不比其他各方低。
(旺報)
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