廣州7天迎客1300萬人次

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中國大陸廣州市在過去春節7天「黃金週」共接待遊客1324.64萬人次，較去年同期成長15.08%，令廣州排名大陸熱門旅遊市前10位。

南方都市報今天報導，另據市旅遊局的資料，廣州在7天「黃金週」的旅遊業總收入為人民幣98.62億元，增加16.18%，再創歷史新高。

調查又顯示，遊客對廣州旅遊的滿意率達到99.3%。

據報導，廣州較為吸引遊客的景區有廣州塔和長隆旅遊度假區等。

報導又引據中國旅遊研究院、攜程旅行網聯合發布的「2017春節旅遊趨勢報告與人氣排行榜」指出，廣州入選2017年春節國內遊熱門目的地城市人氣排行榜10強。1060203

(中央社)