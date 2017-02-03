台鐵員工春節未出勤 交通部支持曠職處分

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今年春節約200多名台鐵員工未依規定出勤，台鐵決定依曠職處分。交通部今天表示，支持台鐵做法，否則全國陸、海、空運從業人員可能比照辦理，以後連續假日交通輸運將面臨崩潰。

交通部說，鐵路特考簡章針對運輸營業、場站調車都有說明：現場工作不分性別，均需依業務需要擔任輪勤、輪班等工作。

交通部表示，支持並正積極進行台鐵人力補足、勞動條件改善，台鐵春節已充分告知產業工會，這次若不依曠職天數、程序處理，全國類似的陸、海、空運從業人員將可能比照辦理，以後連續假日交通輸運將面臨崩潰。

台鐵說，台鐵為大眾運輸事業，肩負重要公共交通角色，每天約疏運65萬人次，因有季節性及尖離峰等特殊性，為達成任務，無論營運或維修保養工作，都需由同仁24小時以輪班方式工作，以提供安全的服務。

另外，春節旅客疏運是台鐵局一年一度重要工作，通盤衡量人力狀況，暫時停止事假與特休假，期圓滿完成旅客疏運任務，部分員工以合理休假為由，未請假也未出勤，一律視為曠職。

在補足台鐵人力部分，行政院及交通部已分別在民國104年、105年核定增加379名員額，因業務增加及因應勞基法修法，106年起，台鐵持續向交通部請增2347名員額。1060203

(中央社)