徐永明舉日幣為例挺鈔票改版 黃士修批皇民邏輯

黃士修並說「作為一位強調台灣主體性的政治學者和政黨總召，拿福澤諭吉做例子，只會暴露自己不學無術。」(黃士修臉書)

徐永明挺新台幣改版，舉日幣為例，網友留言罵翻。(徐永明臉書)

民進黨立委高志鵬表示現在的新台幣「都看膩了」，擬提案要改版新台幣。消息傳出後，網友們怒吼換鈔15億從立委薪水扣。時代力量立委徐永明在臉書力挺高志鵬，發文「國幣新設計，印上人民心中的台灣英雄。」文中舉日幣的「夏『木』潄石、福澤諭吉」為例，被網友與核終戰神黃士修打臉，應為夏「目」潄石，並問他要不要回去讀一下主張對整個台灣島的殲滅掃蕩的福澤諭吉是誰？

民進黨立委高志鵬1月26日在臉書表示現在鈔票、硬幣上還有孫文、蔣介石這些個人崇拜甚至獨裁者圖像，有些朋友說：「都看膩了」，年後將推動修法，改版新台幣。消息傳出後，面對數十億高額換鈔費用，各方多半是反對與批評聲浪。

時代力量立委徐永明在臉書力挺高志鵬，指「國幣新設計，印上人民心中的台灣英雄。」除了舉出英鎊為例，更舉出日本則是也有夏木潄石、福澤諭吉等。(註:舊版一千圓日鈔人物為夏目漱石，新版一千圓日鈔人物為野口英世。)

核能流言終結者創辦人黃士修在臉書批評徐永明，指出「夏木潄石是一種建材，夏目漱石才是日本作家。雖然我國總統的中文程度也很差，但把人家的名字寫錯，還是不太禮貌。」

黃士修並說「作為一位強調台灣主體性的政治學者和政黨總召，拿福澤諭吉做例子，只會暴露自己不學無術。」

黃士修舉出福澤諭吉之前對台灣島的主張為「關於處理台灣的騷動，如在前號論述，無非下定英斷殲滅醜類，使其一人無存，以期掃蕩全島。該島民等狡獪，遭遇我大軍便臨時佯裝順民，窺悉兵力單薄就忽然蜂起逞兇，其無智寧可垂憐，然而他們的本性頑冥不靈，究竟未能醒悟，應以除非將其殲滅別無辦法的覺悟，一舉掃盡醜類。」

福澤諭吉對台灣的主張還有「以土匪的蜂起為例，據悉去年以來，經我軍掃蕩流血的地方大都平穩，而騷動的發生，限於我軍通過而未流血的地方。就是因為不知日本軍的力量，他們才會蜂起，所以，凡是有反抗形跡的人，應該盡予誅殺，使其一人無存，以殲滅醜類。三百萬島民當然不可能盡為不軌之徒，即使有異志之輩，如果目睹可怕的事實，也會改心變成順民。」

黃士修說，福澤諭吉可不是基於鎮壓武裝政變或防堵共產黨滲透的前提，而是真正針對整個台灣島的殲滅掃蕩。並表示自己雖然很喜歡日本文化，但整天罵228和白色恐怖，卻不敢講祖先被日軍屠村，還爭著當自以為的皇民，不能理解這種人的邏輯。

網友也分別在徐永明以及黃士修臉書底下留言「首先，我只聽過夏『目』漱石。夏『木』漱石是誰？最近剛出來的作家嗎？其次，徐教授要不要回去讀一下福澤諭吉是誰？他確定一個把鄰國視為劣等人種的人，對人類文明有『貢獻』嗎？」、「你出錢，我支持!花我納稅錢，別想再選。」

「要花國家多少錢？？？年金都在改革，錢花在這個上面！！在想什麼，這是重大的民生法案嗎？？？」、「印上日本天皇..某些人保證馬上大呼萬歲萬歲萬萬歲」、「倭民邏輯，其實你真的不懂。」

(中時電子報)