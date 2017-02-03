澎湖男子病發 海巡馳援送醫

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澎湖將軍離島一名許姓男子疑因中風，澎湖海巡隊頂著強風緊急馳赴後送，平安將患者與家屬護送至馬公三總就醫。

澎湖海巡隊今天上午近9時許接獲第13巡防區的通報指出，望安將軍離島一名56歲許姓男子疑因中風，經衛生所診療，需後送本島，請求派艇協助救援。

澎湖海巡隊通報在海上執行巡邏的巡防艇直接馳赴救援，順利地在不到2個小時內，將患者、家屬和隨行醫護人員等護送至馬公，交由消防局救護車轉送三總澎湖分院進一步治療。1060203

(中央社)