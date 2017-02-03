基隆金雞提燈超Q 會飛會縮腳

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基隆限量500份金雞提燈10日發放。(黃靖惠攝)

基隆限量500份金雞提燈10日發放。(黃靖惠攝)

Q版金雞提燈超吸睛！歡喜迎金雞年，基隆市政府限量5百份「招財金雞」提燈，預計10日下午2時在旅遊服務中心發放，歡迎親子攜手體驗DIY組裝超萌金雞提燈，民眾只要到先至基隆旅遊網臉書粉絲團按讚，並分享活動訊息即可排隊索取，數量有限，換完為止。

「招財金雞」LED小提燈擁有金碧輝煌的外型，令人覺得喜氣洋洋，而組裝完畢後雙翅不但可以上下擺動，兩隻腳也會跟翅膀動作展現律動，令人眼睛一亮，同時也象徵基隆人活力熱情，有好兆頭等寓意。

市府今年訂製5百份「招財金雞」提燈，預計要10日下午2時在旅遊服務中心(基隆火車站旁)發放，民眾只要到基隆旅遊網臉書粉絲團按讚且分享活動訊息，並向現場服務人員出示相關畫面，即可換得小提燈1個，數量有限，現場換完為止。

交旅處觀光行銷科長蔡慧婷說，招財金雞提燈配有LED燈閃閃發亮，許多部位需要先獨立組裝完畢，再相互結合成型，所以拼裝步驟較繁複，成人首次組裝要半小時時間，建議6歲以下孩童須和家長陪同完成。

蔡慧婷說，基隆市府每年在元宵節前夕都會發放提燈給民眾，每次剛開放不到一小時就被排隊市民索取一空，呼籲喜歡金雞提燈民眾要領要快。

(中時)