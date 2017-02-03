開工日才開門　偷兒上門偷零錢

竊嫌行竊前在被害店家門口觀望店內動靜。（孟祥傑翻攝）

竊嫌得手後取走零錢盒內零錢，再將空盒丟在路旁垃圾堆。（孟祥傑翻攝）

被害店家在臉書公布監視器畫面，請網友協助提供線索。（孟祥傑翻攝）

昨天（2日）農曆年假結束，店家紛紛開門營業，但新北市永和區某糕餅店才剛打開店門準備做生意，就被1名竊賊趁店家不注意，溜進店內偷走櫃台上的零錢盒，第一筆生意都還沒做到，就損失了數百元，警方已調閱監視器並採集可疑指紋追查竊嫌身分。

店家今天（3日）上午在臉書社群《我是永和人》公布監視器畫面，發現1名紅衣男子行竊前就在店門附近徘徊觀望，等老闆上2樓時，立刻跑進店內，拿了櫃檯上的零錢盒火速離開，沿途還將零錢盒丟在路旁。

老闆發現遭竊，調閱監視器畫面後向警方報案，警方已採集到多枚指紋，並依據監視器畫面鎖定特定對象追緝中。

(中時)