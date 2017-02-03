羅志祥曬女友美照 周揚青興奮飆血壓

歌手羅志祥今天在社群網站微博貼出女友周揚青拍攝雜誌美照，大讚值得珍藏；周揚青也在微博轉發羅志祥貼文，直呼血壓都直接上來了，好興奮、開心。

37歲羅志祥（小豬）與小9歲的周揚青公開戀情1年多，近來愈愛愈高調，兩人不時在社群網站隔空曬恩愛。

羅志祥凌晨在微博貼出6張周揚青拍攝雜誌美照，寫「謝謝雜誌社的工作人員對周老闆的照顧，在寒冷的天你敬業的態度讓我佩服，雜誌訪問輕鬆的應答，還有多張不同風格的照片，這本雜誌真的值得珍藏。」

周揚青稍晚轉發羅志祥貼文表示，「大半夜你敲我去看你微博，我一點進來不誇張血壓都直接上來了。」一開始答應雜誌拍攝，其實是工作人員嫌她沒好看照片，就決定拍組大片。

她說，「沒想到真的就遇到一個很好的團隊，更沒想到得到了你這麼大的肯定，要知道在這方面你真的很少誇我，還專門發篇微博，怎麼辦我現在好開心、好興奮，啊啊啊。」

回覆網友留言時，周揚青表示，「因為他以前是不讓我拍這些的，然後和媒體接觸的東西他都不會太表揚我的」，可能是為了保護，覺得她不會和媒體打交道，但這次不僅誇拍得好，還專門發微博鼓勵，「所以我特別特別開心」。

周揚青甜蜜直呼「他誇比我媽誇重要多啦」，「我得到我愛的人的誇獎都是這麼興奮」，並笑稱本來就睡不著，現在更是興奮到睡不著了。1060203

(中央社)