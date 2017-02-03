投川普所好 日擬提經濟合作方案

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日本政府正研擬一項美日成長與就業倡議的經濟合作方案，將投資美國尖端基礎建設，可望創造70萬個就業機會。日本首相安倍晉三在10日舉行的美日高峰會上可能提出方案。

日本「朝日新聞」等媒體報導，美國總統川普日前批評美日之間貿易不平衡，對於川普所重視的基礎建設投資，日本政府正研擬與美國進行經濟合作，可望創造4500億美元（約新台幣14兆元）的市場及創造70萬個就業機會。

安倍晉三預計在10日舉行高峰會時向川普提出這項合作方案，暫名「美日成長與就業倡議」。內容記載「將善用日本的資金於最大極限」。

除了大銀行、具官方色彩的金融機構的融資之外，考慮運用外匯資金特別會計、日本政府年金投資基金（GPIF）。GPIF是全球最大的退休基金。這被視為動用老本，作法罕見。

美日成長與就業倡議有5大經濟合作主軸，旨在為美日兩國帶來經濟成長與就業機會，以加強連帶關係。這包括對美國尖端基礎建設的投資、開拓全球基礎建設需求、研發機器人、人工智慧（AI）、在網路及太空等新領域合作、加強就業與國防的政策合作。

對美國最尖端基礎建設投資方面，日本規劃在10年之間投入約1500億美元，創造65萬個就業機會。內容涵蓋日本對美國德州、加州的高鐵計畫合作，都市鐵路、地鐵車輛約3000輛的汰舊換新等。

有關開拓全球基礎建設需求，規畫10年之間開拓2000億美元的市場，內容涵蓋共同研發民航機等。

在機器人、人工智慧合作方面，計畫10年之間創造500億美元的市場，將共同研發核電廠廢爐用的機器人、研發醫療診斷、手術、照護用機器人等。在網路、太空新領域，擬創造500億美元的市場。

川普日前除了批評美日之間貿易不平衡，還指日本操控匯率自利。安倍前天在眾議院預算委員會上表示，日本要思考如何創造美國的就業機會，對美國的產業整體生產性的提升、競爭力增強做出貢獻，以及如何在基礎建設方面進行合作，意指要思考「把餅做大」。

日本官方人士認為，如果沒有美國，日本經濟難以發展，合作才能共創雙贏，但也有人認為，過度向川普靠攏，將被批評在做「朝貢外交」。

「讀賣新聞」報導，對日本而言，經濟持續成長的亞洲是最重要的市場之一，但川普上台後，簽署行政命令，宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。如果美國對亞洲的參與弱化，中國大陸將壯大。有日本財經官員認為，美國續留亞洲攸關重大。1060203

(中央社)