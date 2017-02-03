神似宋承憲 胡瓜21歲兒濃眉挺鼻帥炸啦

小禎分享與弟弟合照，帥如宋承憲。（圖／取自宋承憲微博、胡小禎臉書）

小禎和親友到北海道度假。（圖／取自胡小禎臉書）

安安2009年曾和歐陽妮妮擔任小禎婚禮伴郎伴娘。（圖／中時資料照片）

胡瓜與前妻秀秀育有一子一女。（圖／中時資料照片）

綜藝大哥胡瓜（瓜哥）和前妻秀秀育有一子一女，除了大家熟知在演藝圈闖盪的小禎外，還有一個21歲帥兒安安，外貌俊俏有如瘦版瓜哥，身高更是抽高到184公分，遠遠超過只有170公分的胡瓜，昨(2日)晚間小禎在臉書分享與親友到北海道度假照片，許多網友看到安安正面照，直呼帥翻啦！

21歲的安安在父母離異後跟秀秀同住，先前在美國加州念大眾傳播學系，4年大學拚到念3年就畢業，成績相當優秀，胡瓜曾透露，安安畢業後或許也會往演藝圈發展，但和父親、姊姊不同，可能想走幕後，還爆安安是少女時代鐵粉，連女友都長得很像少時團員，可謂人生勝利組。

昨小禎分享到北海道遊玩照片，氣溫太低讓小禎直呼：「冷炸了」，而入鏡的安安因濃眉挺鼻大眼外型相當受矚，側臉撞臉韓國長腿歐巴宋承憲，正面也有些神似趙又廷，網友也紛紛說：「清瘦版的瓜哥~~(孩子真的無法偷生...)」、「可以介紹一下嗎？哈哈」、「哇！弟弟真的不錯看」、「弟弟安安好帥!」。

(中時電子報)