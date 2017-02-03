神似宋承憲 胡瓜21歲兒濃眉挺鼻帥炸啦
綜藝大哥胡瓜（瓜哥）和前妻秀秀育有一子一女，除了大家熟知在演藝圈闖盪的小禎外，還有一個21歲帥兒安安，外貌俊俏有如瘦版瓜哥，身高更是抽高到184公分，遠遠超過只有170公分的胡瓜，昨(2日)晚間小禎在臉書分享與親友到北海道度假照片，許多網友看到安安正面照，直呼帥翻啦！
21歲的安安在父母離異後跟秀秀同住，先前在美國加州念大眾傳播學系，4年大學拚到念3年就畢業，成績相當優秀，胡瓜曾透露，安安畢業後或許也會往演藝圈發展，但和父親、姊姊不同，可能想走幕後，還爆安安是少女時代鐵粉，連女友都長得很像少時團員，可謂人生勝利組。
昨小禎分享到北海道遊玩照片，氣溫太低讓小禎直呼：「冷炸了」，而入鏡的安安因濃眉挺鼻大眼外型相當受矚，側臉撞臉韓國長腿歐巴宋承憲，正面也有些神似趙又廷，網友也紛紛說：「清瘦版的瓜哥~~(孩子真的無法偷生...)」、「可以介紹一下嗎？哈哈」、「哇！弟弟真的不錯看」、「弟弟安安好帥!」。
(中時電子報)
關鍵字：胡瓜
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。