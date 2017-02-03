準嫩尪偷吃女星 天后凱莉米洛「母子戀」婚禮告吹

凱莉米洛從準新娘恢復單身，爆情斷小19歲男友都因對方偷吃同戲女星。(達志影像)

澳洲「性感天后」凱莉米洛(Kylie Minogue)人生多曲折，歷經乳癌及失戀後，去年因拍戲與英國男演員約書亞薩斯(Joshua Sasse)墜入愛河，這段相差19歲的「母子戀」在今年2月開花結果，47歲的凱莉被大鑽戒套牢，然這段珍貴的婚姻還沒修成正果就告吹，理由是男方偷吃被抓包，讓女神心碎喊切。

凱莉米洛事業長紅，感情卻又一次遭逢劫難，今年2月這段「母子戀」才依循英國傳統，在《每日電訊報》宣布訂婚喜訊，如今卻愕然走到終點，據《太陽報》報導，不久前還上電視暢談婚禮計畫、婚後打算冠夫姓還要拚生子的凱莉，一番心意都被糟蹋了，因未婚夫爆出跟西班牙女星瑪塔米蘭「關係匪淺」，消息人士表示，凱莉米洛得知消息後完全崩潰了。

凱莉米洛前一秒還在開心準備婚禮，下一秒卻遭背叛而崩潰，消息來源指出：「她全然地心碎，因為她一直深信約書亞就是她的真命天子」，據悉，約書亞跟小三瑪塔是在去年拍攝電視劇時認識的，進而悄悄展開戀情，凱莉為此和未婚夫大吵過幾回，但最終挽救不了這段關係，最終忍痛選擇分手。

(中時電子報)