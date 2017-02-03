恐成超級細菌 抗藥性志賀氏桿菌現亞洲

腸胃炎不得輕忽。疾管署近年研究發現，會導致嚴重腸胃炎的「志賀氏桿菌」竟對常用抗生素產生抗藥性，是亞洲首見，若抗藥性持續演化或累積，恐成無藥可醫的「超級細菌」。

疾管署副署長羅一鈞今天表示，「志賀氏桿菌」引發的腸胃炎在腸胃炎中是屬於相當嚴重的，不只會拉肚子，嚴重甚至會有血便、高燒不退等，可以持續1、2週，而且傳染性很強，和「霍亂弧菌」是唯二的腸胃炎法定傳染病。

羅一鈞說，以往治療「志賀氏桿菌」常用巨環性抗生素，但2015年以來歐洲、美國、澳洲等研究報告陸續發現已對巨環類口服抗生素產生抗藥性，國內也在2015年6年至隔年6月發現21例具抗藥性的志賀氏桿菌（Shigella flexneri血清型3a），占同期個案1/10，為亞洲首次報告志賀氏桿菌具此種抗藥性，此研究結果已刊登於美國疾病控制預防中心2月號出版的「新興傳染病」期刊。

羅一鈞指出，感染具抗藥性的志賀氏桿菌個案，多集中於北、中部都會區22至44歲男性，均無國外旅遊史，但其菌株經全基因體定序分析，結果與歐美流行菌株型別一致，不排除是經由境外移入個案造成人傳人的散發病例，所幸國內仍有3種藥物可以治療。

羅一鈞強調，志賀氏桿菌是世界衛生組織（WHO）建議各國優先列入抗藥性監測的7大致病菌之一，換句話說就是「超級細菌候選人」，若抗藥性持續演化或累積，恐將成為無藥可醫的「超級細菌」。

預防桿菌性痢疾，疾管署呼籲民眾應勤洗手、維持單一性伴侶、勿生飲生食，並且避免肛吻、肛交、口陰交等不安全性行為；臨床醫師選擇桿菌性痢疾治療用藥時，應參考藥物敏感性試驗結果，慎選合適抗生素，必要時應會診感染科醫師。1060203

(中央社)