簽賭站多角化經營 藏身美髮店檳榔攤遭逮
美髮店及檳榔攤老闆多角化經營六合彩簽賭站，台中市刑大偵四隊在春節前後循線在中市及雲林縣等地查獲3處藏身民宅、美髮店及檳榔攤的簽賭站，其中，檳榔攤的朱姓老闆娘為防警緝要求賭客假買檳榔真下注。3名組頭各經營1個多月，經手賭資共高達上千萬元，分別依賭博罪送辦。
春節前後，民眾常喜挾喜氣、試手氣，中市警方接獲線報六合彩簽賭站藏身在社區民宅、檳榔攤及美髮店，警方多次到場埋伏蒐證，春節期間同步查獲3處簽賭站，包括中市清水區逮捕朱姓檳榔攤老闆娘、雲林縣逮捕謝姓美髮店老闆及在家兼營美容保養品的黃姓婦人。
警方過濾3處簽賭站的帳冊、六合彩簽單等證物，發現自去年12月份以來，賭資共已逾千萬元，警方訊後，各將3人依賭博罪嫌送辦。
其中，檳榔攤朱姓老闆娘因不熟悉電腦操作，擔心簽單以傳真機傳真下注恐留下犯罪事證，而要求賭客假裝購買檳榔真下注，將簽賭號碼寫在便利貼，直接面交簽注，沒想到，她的創意便利貼簽單反而成為賭博事證；另名黃姓婦人在家賣美容保養品，還兼營簽賭站，多角化經營還算有聲有色，沒想到還是遭警逮捕。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。