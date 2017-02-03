簽賭站多角化經營 藏身美髮店檳榔攤遭逮

中部美髮店及檳榔攤老闆多角化經營六合彩簽賭站，警方春節期間掃蕩查獲。（陳淑芬翻攝）

美髮店及檳榔攤老闆多角化經營六合彩簽賭站，台中市刑大偵四隊在春節前後循線在中市及雲林縣等地查獲3處藏身民宅、美髮店及檳榔攤的簽賭站，其中，檳榔攤的朱姓老闆娘為防警緝要求賭客假買檳榔真下注。3名組頭各經營1個多月，經手賭資共高達上千萬元，分別依賭博罪送辦。

春節前後，民眾常喜挾喜氣、試手氣，中市警方接獲線報六合彩簽賭站藏身在社區民宅、檳榔攤及美髮店，警方多次到場埋伏蒐證，春節期間同步查獲3處簽賭站，包括中市清水區逮捕朱姓檳榔攤老闆娘、雲林縣逮捕謝姓美髮店老闆及在家兼營美容保養品的黃姓婦人。

警方過濾3處簽賭站的帳冊、六合彩簽單等證物，發現自去年12月份以來，賭資共已逾千萬元，警方訊後，各將3人依賭博罪嫌送辦。

其中，檳榔攤朱姓老闆娘因不熟悉電腦操作，擔心簽單以傳真機傳真下注恐留下犯罪事證，而要求賭客假裝購買檳榔真下注，將簽賭號碼寫在便利貼，直接面交簽注，沒想到，她的創意便利貼簽單反而成為賭博事證；另名黃姓婦人在家賣美容保養品，還兼營簽賭站，多角化經營還算有聲有色，沒想到還是遭警逮捕。

(中時)