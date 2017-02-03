陸再掀網路流行語：拿小拳拳捶你胸口
中國大陸最近再度出現一組新網路流行用語「人家拿小拳拳捶你胸口」，並被大陸網友稱為「雞年第一個流行語」。還有人改編這套用語，為大陸電視劇水滸傳片段配音，引起大陸網友瘋傳。
根據公開資料顯示，這是一句在2017年春節左右開始流行的網路語，涵蓋了顏文字（表情文字）、第三人稱己稱以及情侶撒嬌賣萌的各種元素，出處不詳。被稱為雞年第一個流行語。
網路資料顯示，目前這套用語可考證到的是有微博網友在1月28日上傳一張情侶間的聊天記錄。其中文字內容即為「哼，都怪你，不給人家買也不哄哄人家，人家超想哭的。捶你胸口，大壞蛋。咩，你好討厭！要抱抱。嚶嚶嚶哼，人家拿小拳拳捶你胸口！大壞蛋，打死你！」
綜和大陸楚天都市報等陸媒報導，這組聊天記錄在網上流傳後，引起網友熱議，更有許多人錄製大陸各地方言版，在網上引發瘋傳。還有大陸網友改編內容，為電視劇「水滸傳」重新配音的版本。
影片中角色魯智深一面毆打惡棍，一面用雄厚的嗓音嚷著「也不哄哄人家」，「大壞蛋，打死你！」，也讓大陸網友大呼「太噁心了」。1060203
(中央社)
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