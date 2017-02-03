盼到開放二孩 陸高齡產婦有心無力
中國大陸二孩政策開放以來，高齡孕婦大幅增加。大陸高齡孕婦的比例，從1995年的0.9%，逐步上升為2005年的4%，到2015年已經為10%。
但數據顯示，大陸符合生育二孩條件的9000萬家庭中，60%的女方年齡在35歲以上，50%在40歲以上。不少高齡女性急著懷孕，卻有心無力，不孕不育成為想生育二孩家庭的最大心病。
人民日報報導，大陸國家衛計委科研所臨床醫學中心副主任耿琳琳說，人的生育年齡和生育率呈負相關性，年齡愈大，生育能力愈低，到45歲以後，將近90%的婦女沒有生育能力，最後一次妊娠的平均年齡是40歲左右。
相比卵子，精子更脆弱。近年來，大陸男性不育增高趨勢比女性不孕還要明顯。主因為工作壓力大，導致精子數量減少、精子運動能力降低和精子形態異常。大陸男性中無精症、少精症、弱精症病人明顯增加。
目前中國大陸不孕夫婦約1500萬對。北京大學第三醫院婦產科主任醫師王麗娜指出，懷孕的婦女流產率高達15%，復發性流產約占1/3。即使能懷孕，生下來的孩子有5.6%的出生缺陷率，是已開發國家的2倍。
有部分父母因此找上代理孕母，但大陸嚴格禁止代孕。大陸衛生部2001年提出「人類輔助生殖技術管理辦法」：「禁止以任何形式買賣配子、合子、胚胎。醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術」。
報導說，代孕是一種相對新興的事物，涉及倫理問題，也對社會管理帶來挑戰。但因為需求增多，社會上也出現一些要求開放代孕的呼聲。1060203
(中央社)
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