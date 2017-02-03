川普拒移民 諾貝爾和平獎得主齊聲譴責
諾貝爾和平獎得主今天在集會中譴責美國總統川普。集會主辦人、哥倫比亞總統桑托斯更譴責川普對移民的「論述充滿仇恨」。
法新社報導，哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）以推動終結內戰的進程，成為和平獎最新得主，他在哥倫比亞首都波哥大為這項為期4天的和平獎得主峰會主持開幕儀式。
桑托斯說：「在仇恨和排斥論述下，歧視、難民危機和日益增長且荒謬的拒絕移民贏得受驚民眾的心，對於人道，夫復何言？ 」
路透社報導，致力提倡女權、2011年獲得和平獎的葉門記者卡曼（Tawakkol Karman）也說：「我們必須奮鬥，才能找到和平以及公民正義，我們希望終止這場有關暴力或是種族主義的討論。」
卡曼說，「川普先生，我們不能因為穆斯林信仰不同宗教，就隔離他們。」（譯者：中央社周莉芳）1060203
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。