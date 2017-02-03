躲警察 竊車男家當全放贓車

有毒品、竊盜等前科的蕭姓男子在贓車內專注滑手機，高雄市警方認出逮捕，在車上起出準備齊全的生活用品及換洗衣物等家當，蕭男供稱是為了躲避警方查緝。全案今天送辦。

高雄市警察局左營分局表示，員警巡邏至左營區左營大路時，發現這輛自小客車車窗未關，且懸掛的車牌為失竊車牌，車籍資料不相符。

員警發現蕭男坐在駕駛座上專心滑手機，未發覺警方已靠近，蕭男無法交代車輛來源，最後才坦承於1月21日在左營區富國路，發現這輛車子未拔下車鑰匙就順手竊得，並為躲避警方查緝，再偷取另一輛自小客車車牌懸掛；蕭男還涉及偷取一輛機車。

警方表示，蕭男居無定所，以車為家，並以竊取汽、機車代步，再將車內財物變賣維生；警方也在車上起出大批生活用品及換洗衣物等家當，顯示蕭男為躲避警方查緝，已有長期睡在車內的打算。1060203

(中央社)