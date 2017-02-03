中南部擴散差 未來3天空品一片橘

受到擴散條件不佳的影響，今天中南部的空品仍然不佳，對此，環保署預估未來3天擴散條件不會改變，因此空氣品質指標（AQI）將維持在橘色範圍以上。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，今天中南部的空品仍然不佳，多個測站都達到橘色警戒的對敏感族群不健康等級，潮州測站甚至達到紅害等級。

對此，環保署監測及資訊處長張順欽說，未來的氣象條件穩定，預估未來3天的空品都不會改善，將維持在橘色警戒以上，局部地區有可能達到紅害等級。

環保署提醒，一般民眾如果有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060203

(中央社)