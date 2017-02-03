杜特蒂感慨父子關係：真是悲劇啊
家家有本難念的經，連貴為總統也不例外。菲律賓總統杜特蒂在1場演說中，向聽眾吐訴了家中3代父子關係，他並感慨說，「真是悲劇啊！」
杜特蒂昨天在納卯市出席菲律賓自來水協會全國大會時說，他已經好一陣子沒有看到幼子塞巴斯汀‧杜特蒂（Sebastian Duterte），「這個不肖子都不回家，待在阿塔娜那邊。」他這段話引起台下哄笑。
阿塔娜是菲國1名女艷星。
杜特蒂繼續說，塞巴斯汀好幾個月不回家，「我問孫子，你比較喜歡爸爸（指塞巴斯汀）還是媽媽？孫子說，只喜歡媽媽。你看，真是悲劇！」
馬拉坎南宮今天把杜特蒂演說內容傳送給媒體。
塞巴斯汀現年不到30歲，是杜特蒂與前妻所生的第3子，也是幼子，他在臉書留言回應表示，自己與阿塔娜去年12月就已分手，「過年的時候我已經說過，你忘了嗎？」
杜特蒂也談到自己與父親的關係，「我跟父親也處不來，他直到去世時恐怕都想不到我會變成檢察官、市長。他一直認為我不好好讀書，只有做苦力的份。」
杜特蒂的父親曾任納卯省長，在杜特蒂23歲時過世，對杜特蒂管教甚嚴。
現年71歲的杜特蒂補充說 ，「但媽媽一直對我有信心。」1060203
(中央社)
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