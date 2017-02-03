隱藏的黑暗面 在日外籍護理工遭層層剝削
日前大阪地方法院的一個訴訟案判決，暴露了在日外籍護理工的悲慘處境，一間僱用10多名菲律賓籍員工的公司，利用不平等契約手段，讓員工不僅得預付高額費用赴日，到了日本之後，所簽下的契約內容，更讓他們處於每天16小時以上的超時工作，且薪資比當地人還低的困境。此判決的公開，也許能讓一直想開放外籍護理人員赴日的安倍政府，重新調整這個不合理的狀態。
據日本每日新聞報導，一樁控訴大阪當地公司剝削菲律賓籍看護的訴訟案判決，卻讓長期隱藏在背後的黑暗面曝光，該公司利用不平等的契約內容，強迫菲籍員工放棄相關權利，這批菲籍員工多半是嫁來日本的配偶，不僅時薪僅給予800日圓（約221元台幣），遠低於日本籍職員的900日圓（約248.5元台幣）外，每天工作時間更高達16小時以上，更別說赴日前高達數十萬日圓的相關訓練與證照費用，讓這些菲籍護理工被層層剝削。協助這些菲律賓護理工打官司的奥村裕和律師表示，「本次的判決是對日本國內相關企業的警訊，希望政府等相關單位能正視這個現象。」
根據日本厚生勞動省的研究，其國內高齡化程度到2025年，相關看護人力將會出缺至少37萬人之多，故日本政府於去年10月正式表態，為解決其國內白髮經濟鏈嚴重短缺人力問題，最快將於今年在幾個特定的區域或農村內，開放外籍的農業與長照工人來日本工作，此番一旦開放，同樣面臨高齡化和缺少長照人力的台灣將是首當其衝。
安倍政府打算在今年4月份，通過與越南、印尼和菲律賓的經濟夥伴協定（Economic partnership agreements）後同時開放外籍護理工赴日，取代現在倍受批評的「研修生」制度，屆時人力來源有高度重疊的台灣，恐將正式面臨與日本「搶人」的局面。
(中時電子報)
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