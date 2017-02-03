NBA》專屬剋星？勇士再宰快艇5連勝
就算連兩天出賽，更在3日換到洛杉磯客場作戰，卻改變不了地主快艇遭到勇士痛宰命運！靠著柯瑞29分、11助攻，杜蘭特也有26分、10助攻與8籃板，勇士133比120擊潰快艇，除摘5連勝，更以43勝7敗穩居聯盟龍頭地位。
勇士本季儼然成為快艇剋星，目前交手3次，勇士總共贏了快艇76分，平均勝分高達25.3分，本季兩隊最後1次交手，將於25日回到勇士主場進行，上次快艇在勇士主場整整輸了46分，看來快艇應該難逃本季遭到勇士橫掃命運。
這場比賽幾乎在首節就分勝負，跟前役不同的是，2日勇士是靠「浪花兄弟」，3日換成杜蘭特發威，幫助勇士打完首節，就取得11分領先，隨後勇士逐漸擴大領先差距，末節快艇雖追到只差7分，卻改變不了輸球結局。
除了柯瑞與杜蘭特，「浪花弟」克雷湯普生也有21分、7籃板，代表這3人共拿76分，展現強大進攻火力，也讓卓雷蒙格林可以安心輪休，伊戈達拉替勇士貢獻13分、4助攻，麥基與克拉克各有11分，麥克杜10分、9籃板。
仍少保羅(手指開刀)助陣的快艇，以布雷克葛瑞芬31分、8籃板表現最佳，克勞佛21分，瑞弗斯18分、6助攻與4籃板，雷迪克17分。
(中時電子報)
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