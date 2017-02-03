藝人巫啟賢被控教唆傷人 北檢不起訴

巫啟賢先前遭控教唆，北檢今已不起訴處分。（圖／中時資料照片）

藝人巫啟賢被麥谷國際娛樂沈姓負責人，指控涉嫌在2013年11月教唆3名男子拿電擊棒攻擊及毆打他成傷，另偽造麥谷國際的文件，將演唱會的場地轉租他人，涉犯偽造文書罪，但台北地檢署調查後，認為罪證不足，今將巫啟賢不起訴。

(中時)