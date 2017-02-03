北投縱火案 犯嫌父稱兒鐵片卡腦 易失控抓狂

劉男自稱為洩憤才會到處縱火。（陳鴻偉攝）

北投連續縱火案 嫌犯被監視錄影拍下身影

22歲劉姓男子今晨3時起，陸續在北投區到處縱火6起，中午在父親陪同下向警方投案，劉嫌情緒極不穩定，拒做筆錄甚至推倒警局內的電腦，劉父向警方表示，兒子因為毒品糾紛，曾遭10幾人持棍棒、武器圍毆，其中鐵器碎片卡在兒子腦中，壓迫到神經，導致兒子十分易怒、暴躁，他要忙工作也無法管教，相當頭疼。

警方初步調查，劉嫌之所以縱火，是要向打他的毒蟲報復，之前他也曾打破其中1名「仇家」的汽車車窗，由於劉嫌情緒仍不穩定，全案正由北投分局持續調查中。

(中時)