舒淇是否真有孕？這張照片解密
舒淇去年9月和馮德倫閃電完婚，兩人步入家庭後，何時生寶寶便成為外界關注話題，近日她因衣著寬鬆、踏平底鞋和老公馮德倫逛街被拍，又遭傳有喜，昨(2日)她則在微博分享吃冰照片，疑想藉此撇孕事。
舒淇成為人妻後，曾透露想休息調養身體一陣子拚生，近日露面，舒淇都選穿寬鬆衣服並用長大衣遮住腹部，更坦然面對頭上白髮，未去補染，種種跡象都被視為拚生有成，但經紀人已為她代為否認，解釋因天氣冷，舒淇才會為抗寒包緊緊，並感謝外界關心。
舒淇昨在微博PO出吃冰照片，笑說：「終於結束胖胖人的假期，要好好減肥了」，間接解釋近日被傳有孕其實只是發福，好友林熙蕾則逗回：「我胖胖的假期還沒結束」，網友則說：「還是美美噠」、「淇哥一點也不胖，很漂亮」。
(中時電子報)
關鍵字：舒淇
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