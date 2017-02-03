考委談年改批狠毒 酸小英：住豪宅無法感受

周玉山針對年金改革草案，大力抨擊蔡政府。（中時資料照／張鎧乙攝）

年金改革在即，近期卻引起極大爭議，考試委員周玉山昨（2）日痛批新政府的草案狠毒，他甚至表示，年改後退休的公務人員會相當苦，而這種感覺，是住在敦化南路豪宅者感受不到的；其言下之意，即是在指總統蔡英文不懂得民間疾苦。

民進黨立法院黨團總召柯建銘年前指出，年金改革法案最大變數為考試院；《聯合新聞網》報導，周玉山昨於考試院會中澄清，考試院從未耽誤時程，也希望各院之間可以互相尊重。

另外，周玉山提到，公務人員從取得資格開始就相當辛苦，只希望能照顧好家人，但政府推出的年改草案卻狠毒到把被害者砍得見血見骨，還不准他們喊痛；周更建議蔡英文將豪宅賣掉後，把錢捐給養老院，因為裡面有很多既窮又患病的退休公務人員或是他們的親人。

(中時電子報)