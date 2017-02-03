北韓數名國安高官遭懲戒 保衛相遭免職

南韓統一部發言人鄭俊熙今天在記者會上表示，北韓國家安全保衛省保衛相（部長級）金元弘於1月中旬遭勞動黨組織指導部調查後，軍銜由4星大將降為1星少將，並被免職。

南韓聯合新聞通訊社報導，金元弘被降等免職的同時，北韓國家安全保衛省麾下朴姓的責任秘書以及4名副相（次長級）也遭到懲戒，他們已被解任及貶調他職。

報導引述南韓統一部消息人士透露，北韓勞動黨中央黨副委員長崔龍海朗讀的「總和報告書」中，將金元弘被任命為國家安全保衛相的2012年以來所推動的工作一一檢討報告，並強調今後將持續調查，被中央黨檢點出問題的金元弘，將面臨貶調、甚至遭肅清的局面。

鄭俊熙表示，從表面上看，金元弘被免職是因為保衛省推動工作期間，出現踐踏人權、越權專斷、貪婪腐敗等現象，保衛省被批判犯下了嚴重的組織思想錯誤，嚴重毀損北韓以金正恩唯我獨尊的唯一領導體制。

金正恩身邊紅人、支撐其「恐怖政治」的核心人物金元弘被免職，恐將促使北韓高級幹部出現動搖、政府對民眾管控趨弱等，這些會加劇北韓社會內部的不確定性。

鄭俊熙還說，目前組織指導部在調查金元弘和保衛省，今後處罰力度和調查對象很可能進一步增強和擴大。

據南韓統一部近期發布的「2017年北韓主要機關及團體人名錄」，金元弘1945年出生於黃海北道，畢業於金日成政治軍事大學，2009年晉升為人民軍大將軍銜。金正恩上台後，金元弘就任保衛部長，在2013年北韓「二把手」張成澤被處決時，他扮演了主導角色。1060203

(中央社)