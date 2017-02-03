四川發現2例H7N9確診病例

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中國大陸四川省衛生計生委公布，四川遂寧市蓬溪縣日前確診2例H7N9禽流感病例，是四川省首次發現人感染H7N9禽流感病例。

中新社報導，這次確診的2名患者均來自四川省遂寧市蓬溪縣，目前2人病情基本穩定，但仍然危重。111名密切接觸者則未發現異常。

報導說，病例確診後，當地政府依法啟動突發公共衛生事件應急預案，相關部門對患者居住地、雞圈圈舍、集貿市場和患者曾經就診的醫療機構進行清洗消毒處理和環境衛生整治，以降低感染風險，累計環境消毒面積已達630餘萬平方公尺。1060203

(中央社)