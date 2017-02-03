最有台灣味燈會 雲林即將綻放璀璨

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雲林縣長李進勇今天表示，最有台灣味的燈會即將登場，縣府已做好準備，預計5日全部燈組就位，8日起3天滿載測試，11日虎尾燈區主燈綻放。

雲林縣政府上午在高鐵雲林站前廣場感謝各縣市、產官學等各界以實際行動「齊心相挺，喜迎燈會」，各界並搭乘公車巡禮燈區，搶先一睹花燈風采。

雲林縣長李進勇表示，全部燈組將於5日就定位，因為燈會需要龐大電力，準備8日至10日試營運，都滿載測試，有信心各項設施都能順利營運。

李進勇說，經過一年積極準備，感謝各界支持與指教，雲林縣府已做好準備，只等待開燈日到來，歡迎國內外遊客，來雲林觀賞璀璨燈會、吃美食、遊覽美麗景點。

被譽為「最有台灣味、最有地方特色、最大停車空間（2萬5000個）、50公頃展場歷年之最、首創新住民燈區」的2017台灣燈會在雲林，2大燈區展期分別是虎尾主燈區11日至19日、北港燈區7日至19日。

迎接農曆雞年，高23公尺的主燈「鳳凰來儀」已組裝完成，巍峨壯觀；由知名藝術家蔡爾平設計的「土雞王」銅雕也見丰姿；各項燈組緊鑼密鼓組裝，燈會在雲林綻放璀璨，蓄勢待發。1060203

(中央社)