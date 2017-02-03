最有台灣味燈會 雲林即將綻放璀璨
雲林縣長李進勇今天表示，最有台灣味的燈會即將登場，縣府已做好準備，預計5日全部燈組就位，8日起3天滿載測試，11日虎尾燈區主燈綻放。
雲林縣政府上午在高鐵雲林站前廣場感謝各縣市、產官學等各界以實際行動「齊心相挺，喜迎燈會」，各界並搭乘公車巡禮燈區，搶先一睹花燈風采。
雲林縣長李進勇表示，全部燈組將於5日就定位，因為燈會需要龐大電力，準備8日至10日試營運，都滿載測試，有信心各項設施都能順利營運。
李進勇說，經過一年積極準備，感謝各界支持與指教，雲林縣府已做好準備，只等待開燈日到來，歡迎國內外遊客，來雲林觀賞璀璨燈會、吃美食、遊覽美麗景點。
被譽為「最有台灣味、最有地方特色、最大停車空間（2萬5000個）、50公頃展場歷年之最、首創新住民燈區」的2017台灣燈會在雲林，2大燈區展期分別是虎尾主燈區11日至19日、北港燈區7日至19日。
迎接農曆雞年，高23公尺的主燈「鳳凰來儀」已組裝完成，巍峨壯觀；由知名藝術家蔡爾平設計的「土雞王」銅雕也見丰姿；各項燈組緊鑼密鼓組裝，燈會在雲林綻放璀璨，蓄勢待發。1060203
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。