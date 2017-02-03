為印度育才 台灣辦印度交通領袖課程

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配合政府新南向政策，搭配印度政府今年新預算案擴大交通等基礎建設投資，台灣大學先進公共運輸研究中心9日將在台大舉辦印度都市交通領袖課程，為印度培育智慧交通人才。

台大先進公共運輸研究中心主任張學孔今天告訴中央社記者，印度都市交通領袖課程是由台大先進公共運輸研究中心與印度CEPT大學卓越都市運輸中心從2015年起合作，執行世界銀行與印度都市發展部（Ministry of Urban Development）合作推動的計畫。

課程將於9、10日兩天在台大舉行，是由台印合作舉辦的第2屆印度都市交通領袖課程。

上次課程是在2015年11月，同樣在台大舉辦，共有43名來自印度中央與地方交通部門領袖參加，兩天密集專業課程與相關參訪，讓印度交通領袖收穫良多，成果豐碩，因而再度舉辦。

在本屆課程中，將著重運輸整合的捷運系統2.0（Metro 2.0）、TOD（以公共交通為導向的都市發展）在台發展狀況與經驗、公共自行車分享系統、智慧運輸和永續交通、智慧公車等多項智慧交通與永續都市交通議題進行研討與專題演說，同時安排公共自行車系統YouBike等相關參訪。

促成此事的張學孔表示，這項課程是為都市交通領域專家與高階決策者所舉辦的能力建設計畫，目的是使參與者能加強都市運輸實務與國際視野，在最後一個階段提供參與者東亞城市考察的機會，並安排專業課程與參訪。

這次課程將有來自印度公共工程部、國家地區規劃委員會、中央鐵路局、城市規劃局、都市發展局及西孟加拉省（West Bengal）運輸部、齋浦爾（Jaipur）地鐵公司、班加羅爾（Bengaluru）都市交通公司等45名印度中央與地方各單位交通領袖參加。

中華民國駐印度代表田中光表示，新南向政策不僅僅是強化台印雙邊的經貿與投資來往，更重要的是台灣願意根據印度的需求提供人才培訓機會，讓印度能有更多專業技術人才協助印度的經濟與社會發展。1060203

(中央社)