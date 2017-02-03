天安門翻車事故 網友質疑內情不單純

北京天安門前今天發生一場車禍，一輛吉普車翻覆冒煙，2人受傷。有網友據網上影片表示，翻覆的車為白色車牌的軍用車，但官方低調發布消息，引起諸多猜測。

香港經濟日報報導，這起車禍發生於上午7時20分，事後，大陸官方罕見地通報這宗車禍，但僅稱肇事車為機動車，且沒提及事發地點為天安門前，而是「國家博物館北側」。

北京交警通過微博稱，今早一輛機動車在事發地點發生側翻，造成該車駕駛員及一名騎車人員受傷，均無生命危險，事故原因在進一步調查中。

不過，網傳短片顯示，一輛黑色吉普車在天安門前翻覆並冒煙。有現場民眾稱「爆炸了」，也有人說「成心（衝撞）的」。武警在場驅趕圍觀民眾，並在相隔出事點較遠地方拉起警戒線。

由於涉事車輛車牌為白色，有網友懷疑是警用車或軍車，事發之後，微博上非官方公佈的相關資訊被迅速刪除。

許多網友評論這起車禍，有網友說，「這是博物院北側？明明是金水橋前，矇傻子呢？越是遮遮掩掩，越說明不是一起簡單的交通事故。自行車如何進入機動車道的？側翻的車為什麼是白牌子的牧馬人（吉普車）？你們當人民是傻子嗎？」1060203

(中央社)