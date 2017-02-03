統一挖補建功 中市區重複挖補減少3成

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全國唯一統一挖補奏效，台中市區減少3成重複挖補率，今年再納入大里、太平兩個行政區。（圖／台中市府提供）

台中市府為確保路平之後的道路使用年限提升至5年以上，執行驗收合格後，3年內禁止道路挖掘申請制度，延長道路壽命。（圖／台中市府提供）

台中市府推動路平專案，執行「管線統一挖補」制度，一掃地無三里平民怨，解決民生管線申挖及管線汰管問題，要求管線單位管挖後必須「全車道」修復路面，路平完工後3年內禁挖申請，降低管線重複挖掘率約3成；建設局表示，今年再將大里區及太平區納入作業範圍，打造最佳道路品質。

市府2015年10月底在原市8區恢復全國唯一代辦「管線工程統一挖補」制度，由建設局代辦齊挖齊補，確保管線挖埋後的路面回復品質，更將原本近5000件申挖案件整合為3600件，減少3成重複挖掘次數，有效降低交通衝擊與減少社會成本。

建設局長黃玉霖表示，為確保路平之後的道路使用年限提升至5年以上，實施路平路段驗收合格後，3年內禁止道路挖掘申請制度，讓道路降低重複挖掘，增長道路壽命。

此外，過去管線單位埋管後，常依管挖的位置面積做臨時性修復，造成路面形成「蛇狀路」或「補丁路」，增加行車危險。

建設局也規定管線單位於管挖後，需以「全車道」回復道路平整，這項新制自2015年推動後，截至今年1月底，全車道修復面積達到17萬6000平方公尺，市府巡查員查驗管線單位車道修復路況，不合格即要求限期改善，2次未達標準馬上開罰。

黃玉霖強調，市府會堅持道路品質，落實代辦管線工程統一挖補作業、民生管挖後採全車道修復、路平後3年內禁挖等3項措施，兼顧民生管挖所需與市民通行安全，朝「4年500公里」目標前進。

(中時)