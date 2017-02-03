秦楊遭友人控詐欺 雙方和解改不起訴

秦楊近年負面消息頻傳，演藝之路受挫。(圖/本報系資料照)

藝人秦楊演出本土劇《台灣霹靂火》劉文聰一角，將他演藝事業攀向巔峰，不過後來因酒駕躍上社會版面，加上投資失利負債累累，負面消息不斷導致演藝之路受挫。

根據《蘋果日報》報導，秦楊從2014年開始，便陸續以發生車禍需以及做生意需要資本，陸續跟沈姓友人借了約700萬，起初還有按時還款，後來疑似因為生意失敗慘賠，近幾年不僅沒還錢，也開始避不見面，讓對方氣到提告詐欺，對此秦楊則是具狀反駁，他表示都有按時還錢，還給予利息，絕對沒有詐欺的意思。

根據最新指出，檢察官調查期間，雙方已達成和解，沈男也撤回告訴，因此台北地檢署偵結，全案改以處分不起訴。

(中時電子報)