糖果裝毒 男攜帶252克安非他命遭逮

游男身上攜帶252.35克毒品，遭警方攔檢查獲。（莊旻靜翻攝）

苗栗縣游姓男子昨天晚間，前往竹東鎮公司取回存放的安非他命，經台三線回家時，卻遇上警方攔檢，儘管游男強作鎮定，卻因滿頭大汗引發峨眉分駐所長吳國基等人質疑，經查後發現身上、車上竟有多達252.35公克安非他命，當場遭逮。

新竹縣竹東警分局昨（2日）晚間擴大臨檢，吳國基等人在台3線南下82.5公里攔查，在攔到游男駕駛車輛時，發現游男在寒冷天氣中，竟然滿頭大汗，警方也發現游男身上的口袋「鼓鼓的」，因而盤問游男身上有何物品，游男則表示「有糖果」，由於「糖果」又為安非他命別稱，吳國基發覺有異，在游男身上查出以糖果紙為包裝的安非他命，又在車上搜出一大包，總重達252.35公克。

游男向警方表示，昨晚是到公司取回先前購買、總價達20餘萬的安非他命，打算回家後分裝出售，未料竟遇警方攔檢。游男經警詢後，依違反毒品危害防制條例移送新竹地檢署。

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(中時)