應采兒嗆「自己看著辦」 陳小春慘照曝光

應采兒po出兩人遊玩的照片，但陳小春都是狼狽入鏡。（圖／取自應采兒微博）

應采兒與陳小春結婚多年，兩人感情依舊甜蜜，不過向來是「女強男弱」，陳小春是出了名的疼老婆。近來夫妻倆趁著空檔度假，應采兒更曬出一組照片，不過她都是美美入鏡，陳小春卻是狼狽入鏡。

應采兒今貼出與老公陳小春在海邊度假的照片，雖然兩人有甜蜜入鏡的畫面，但應采兒個人照都是絕美畫面，陳小春的不外乎是被水淋濕、倒臥海灘上，相當狼狽；應采兒就笑稱「重點就是我美就好了，哈哈哈！陳小春，你自己看著辦吧！」這組照片也再次印證陳小春在家中地位偏低，笑壞粉絲。

(中時電子報)