春節過後夢想大學堂繼續上學去 張克帆勇闖南開大學鬥智也鬥力

張克帆為了夢想大學堂，在天津南開大學獻出他人生划龍舟的初體驗。（圖片由旺旺中時北京提供）

※南開大學盛產數理資優生 老薑張克帆鬥智也鬥力※

開學啦！開學啦！雖然說寒假還沒結束，但夢想大學堂搶先開學上課去。在經過農曆春節連假的放鬆心情之後，本週的夢想大學堂，大夥可得要上緊發條。因為這回將前進校園裡盛產數理資優生，學霸到處到是的天津『南開大學』，而負責帶頭闖關的，則是資深偶像派歌手張克帆。而為了和這群智力破表，大腦總是高速運轉的的資優生們一較高下，張克帆可說是使盡吃奶的力氣，卯足全力，才得以通過層層考驗。

※天津塔下搖槳逞英雄 天塔湖裡龍舟初體驗※

但別以為南開大學的學生們，平常都是關在圖書館或宿舍裡猛K書，在不念書的時候，這些學霸們的課餘活動也是多采多姿。其中南開大學的龍舟隊，就是校園裡的風雲隊伍，所以當張克帆得知自己得挑戰划龍舟時，心裡驚嚇了一下，因為張克帆說，從小到大，講到龍舟就只會聯想到屈原和粽子。而各式各樣的粽子自己都吃過，但唯獨划龍舟沒碰過，所以當真的踏上龍舟、拿起船槳，開始滑出去的那一瞬間，心情真的很激動，因為張克帆說自己沒想到原來划龍舟的速度這麼快，貼背感不輸開名牌跑車。

張克帆在南開大學知名的社團國樂社裡不僅學說段子，同時也和同學們玩遊戲。（圖片由旺旺中時北京提供）

南開大學的合唱團經常出國巡迴演出，而張克帆則是將自己的經典名曲『我只在乎妳』即興改編後和南開大學的合唱團以阿卡佩拉方式現場演出。（圖片由旺旺中時北京提供）

※挑戰南開大學說學逗唱對下棋對奕樣樣精通※

挑戰完龍舟隊之後，張克帆陸陸續續又在南開大學裡碰上了許多奇奇怪怪的挑戰，像是在獲得無數國際大賽冠軍的西洋棋社裡，和同學們展開『舉旗不定』的終極大對決。結果，張克帆大顯神威，連連過關斬將，甚至連在西洋棋的世界裡，可以打敗電腦的西洋棋社指導老師，都慘遭毒手成為張克帆的手下敗將。至於在南開大學合唱團的關卡任務裡，張克帆則是展現了他25年的深厚音樂實力，除了欣賞了南開大學合唱團的阿卡佩拉演出外，自己還一時興起，即興改編了自己的創作歌曲『我只在乎妳』，和屢屢在國外比賽獲獎，四處在世界各國獲派巡迴公演的南開大學合唱團，有了完美的合作。究竟張克帆在資優生環伺的天津南開大學裡，還會遇到哪些奇奇怪怪的挑戰呢？敬請在2/5的週日下午五點，鎖定中天娛樂台的夢想大學堂，我們準時上課去。

張克帆挑戰南開大學的西洋棋社，挑戰大腦爆棚。（圖片由旺旺中時北京提供）

夢想大學堂在農曆春節後搶先開學上課去，主持人張克帆前進學霸滿天飛的天津南開大學。（圖片由旺旺中時北京提供）

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(中時電子報)